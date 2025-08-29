El Municipio de Lomas llevará adelante el domingo 14 de septiembre una nueva edición de Lomas Corre en Comunidad el evento deportivo tiene el objetivo de fomentar la actividad física, la vida saludable y el compromiso social entre la comunidad. Será a las a las 9 en la Plaza Grigera. La participación es gratuita.

La jornada tendrá lugar en el corazón del Municipio, con largada y llegada en la Plaza Grigera (Hipólito Yrigoyen 8700), e incluirá dos circuitos: uno de 10 kilómetros, destinado a corredores con mayor experiencia, y otro de 3 kilómetros, pensado para quienes deseen participar de manera recreativa o estén dando sus primeros pasos en el deporte.

En esta nueva edición, la propuesta volverá a incluir una colecta solidaria en el marco del programa Compartir Lomas, mediante la cual se invita a quienes participen y a la comunidad en general a donar zapatillas o indumentaria deportiva en buen estado. Todo lo recolectado será entregado a clubes de barrio del distrito y servirá para conformar un Armario Comunitario, que estará a disposición de los deportistas que lo necesiten.

La inscripción a la carrera es en la página web del municipio.

Además, aquellas personas interesadas en comenzar su preparación física pueden sumarse a los entrenamientos gratuitos que se realizan todos los domingos de 10 a 12 en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas). Para participar, se encuentra disponible el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://lomasdezamora.gov.ar/iframe/InscripcionDeportes.aspx

En la edición anterior, más de 10.000 personas formaron parte de esta iniciativa, que continúa creciendo año a año, consolidándose como un espacio de encuentro, inclusión y participación comunitaria.