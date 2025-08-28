Este viernes, Lomas de Zamora se prepara para un emotivo evento que conmemorará el 39° aniversario del legendario «Gol del Siglo» y la icónica «Mano de Dios». Bajo el nombre «Homenaje y recuerdo a 39 años del Gol y Relato del Siglo», el evento se llevará a cabo a las 19 hs en el Teatro del Municipio.

El astro del fútbol mundial será recordado a través de una charla central con figuras clave que lo conocieron de cerca. La mesa principal estará compuesta por Víctor Hugo Morales, el creador del inmortal relato que acompañó el gol; Fernando Signorini, su preparador físico; y Alejandro Apo, reconocido periodista deportivo. La conducción estará a cargo de Héctor Alonso, con la moderación de Florencia Sicilia y Sergio Altieri.

El evento, que se espera sea una jornada de profunda emoción y nostalgia, también contará con un nutrido programa cultural y solidario. Desde un enfoque artístico, se presentará una muestra de artes visuales, donde artistas de distintas técnicas, disciplinas y lenguajes, como Boido, Nora Basilio, Pablo Falbi, Jorge Gionco, Pinto Pilusos, Juan Francisco Masabeu y La pelota siempre al 10, expondrán sus obras sobre la figura de Diego.

La música en vivo también será protagonista con las actuaciones de Guille Beresñak, Nachito Rock, Kako Sablich y el DJ D10r. Además, el evento ofrecerá un espacio para el cine y la literatura, con la presentación del cortometraje «CAM1L0», una producción de Matemedia dirigida por Luis Gagnolo y Facundo Martínez, y la exposición del libro «El Diego: de niño carente a mito» de Carlos Tolosa.

En un gesto que evoca la humildad y los orígenes de Maradona, la jornada tendrá un marcado carácter solidario con una colecta de juguetes destinada a los niños y niñas de la E.P. N°63 de Fiorito, conocida cariñosamente como «la escuela del Diego».

Para asistir a este tributo a uno de los más grandes ídolos populares de la historia, los interesados deben reservar su lugar a través del enlace disponible en la biografía de las redes sociales del evento. Una vez completado el formulario, se recibirá un código QR por correo electrónico que servirá como entrada. En caso de no recibir el código, se puede enviar un mail a entradasteatrolomas@gmail.com para confirmar la reserva.