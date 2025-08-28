El Municipio de Almirante Brown continúa las obras de la segunda etapa del Polideportivo y Natatorio Municipal de Rafael Calzada las cuales incluye la construcción de la cubierta del complejo, la climatización del agua del natatorio y el acondicionamiento del aire en el sector de vestuarios y de la pileta.

En las últimas semanas se avanza con la colocación de los anclajes para el techo del natatorio semiolímpico y el estadio que cuenta con un playón deportivo multifunción para la práctica de fútbol, básquet y vóley con una superficie total de 2500 m2. Se trata de una cubierta con terminación de chapa de color azul, y chapas traslúcidas intercaladas para que pase la luz, sostenida por una estructura metálica ligada a la de hormigón de todo el edificio.

El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadania, Paula Eichel, recorrieron las obras.

Una vez terminadas las obras, el complejo deportivo podrá usarse a lo largo de todo el año ya que contará con el cerramiento de cubierta y el agua y aire climatizados.

Si bien el plazo de ejecución es de seis meses, y los trabajos arrancaron en la segunda quincena de junio, se estima contar con un importante avance para el próximo mes de octubre.

Vale recordar que el espacio ubicado en la calle Güemes, entre Andrade y España, en el límite entre las localidades de Rafael Calzada y Claypole, cuenta con una pileta semi-olímpica de 15×25 metros con seis andariveles, junto con otra más pequeña de 4×12 metros de poca profundidad, y un playón deportivo multifunción, módulos sanitarios y servicios.

El complejo deportivo funcionó con éxito como sede de la Colonia de Verano 2025 con la asistencia de cientos de chicos y jóvenes de instituciones de Almirante Brown que aprovecharon las instalaciones para realizar actividades acuáticas y de esparcimiento.

Precisamente está pensado para el desarrollo de numerosas prácticas en el agua y tratamientos vinculados a la natación para los niños, niñas, adolescentes de las escuelas públicas del distrito, personas con discapacidad y adultos mayores, además de las colonias de verano e invierno, entre otras propuestas.