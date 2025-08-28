El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo con la revelación de más audios atribuidos al ex director del organismo, Diego Spagnuolo, en los que lanza duras críticas a la gestión interna del Gobierno y apunta directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En las grabaciones reveladas en el programa «Argenzuela», el ex funcionario acusa a la ministra de traicionarlo y de no hacerse cargo de la situación. «Sandra a mí me hizo una jugada medio… me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier», se lo escucha decir a Spagnuolo.

«Esto está implosionando de adentro». En los nuevos fragmentos, el ex titular de la ANDIS no solo cuestiona a Pettovello, sino que también critica lo que considera una mala gestión política general y menciona a otras figuras del Gabinete. Spagnuolo se queja de que, tras hablar con la ministra, ella «después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo». «Esto está implosionando de adentro», advierte en otro pasaje, y vuelve a la carga contra la titular de Capital Humano: «Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la repelotuda».

En el mismo audio, vuelve a sugerir que el Presidente estaba al tanto de las irregularidades, al afirmar irónicamente: «Javier desentendido de todo». El ex funcionario también se refirió a la ex canciller Diana Mondino, asegurando que el Gobierno está teniendo «quilombos grosos también con Diana Mondino». Y, en lo que parece ser una referencia a la expulsión del legislador Ramiro Marra del bloque libertario, Spagnuolo criticó la falta de lealtad: «Lo limpiaron de un plumazo. Claramente no se pagan bien las cosas», analizó.