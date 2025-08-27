Un colectivero de la linea 51 sufrió un brutal ataque ayer por la madrugada en Glew. Dos hombres le rompieron la ventana con un adoquín luego de que no los dejara subir al colectivo.

El ataque ocurrió cerca de las dos de la mañana, cuando Lucas empezaba su habitual recorrido. “La gente estaba asustada desde antes de subir porque estaban borrachos y drogados. Entonces yo no los dejé subir», contó el colectivero a Mediodía Noticias, por eltrece, sobre los dos hombres que estaban provocando disturbios.

El conductor detalló que los dos agresores empezaron a discutir con otro chofer y luego «escupieron a la gente» que estaba esperando para subir al colectivo. Lucas explicó que en la fila había gente que “viaja todos los días” y reconoció que le «imploraban para que no los lleve». Fue entonces que decidió arrancar el viaje sin los dos hombres, que rápidamente tiraron un enorme adoquín contra una de las ventanas del colectivo.

El colectivero contó que justo en esa ventana había una señora mayor, que sufrió heridas en el brazo y en la pierna. “Le ofrecí llevarla al hospital, pero, no quiso y se bajó”, explicó.

“Después de ahí tuve que combinar el coche con la gente que tenía arriba. Directamente llamé a la empresa y fui hasta allá para cambiar la unidad”, relató el colectivero.

El hombre se mostró profundamente consternado por el episodio: “Es la inseguridad de todos los días. Mañana salgo en el mismo horario y no sé con qué me voy a encontrar”. “Ahí en Glew, a las dos y media de la mañana es tierra de nadie. Tenés que ver quien está, quien no está, si parás o no”, cerró.

En ese sentido, agregó: “Ellos pueden hacer lo que quieren y vos haces algo y vas en cana. Seguro que se están cagando de risa ahora»