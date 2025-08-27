El Municipio de Almirante Brown, en conjunto con la Asociación Sanmartiniana, llevó adelante una emotiva actividad en conmemoración del natalicio de Mercedes Tomasa de San Martín, hija del General José de San Martín.

En ese marco, se entregaron ajuares y ejemplares de las «Máximas para mi hija», escritas por el Padre de la Patria a dos madres que dieron a luz el 24 de agosto pasado en hospitales de nuestro distrito.

La entrega estuvo a cargo de dos integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo «General San Martín», Daniel Suárez y Brian Grudzinski. En primer lugar, visitaron la sala de maternidad del Hospital Dr. Arturo Oñativia, donde se encontraba Débora Rodríguez, vecina de Claypole, quien dio a luz a Juan Ignacio el 24 de agosto a las 18:24. El bebé nació por parto natural, pesó 3 kilos y midió 47 centímetros.

Luego los granaderos se trasladaron al Hospital Lucio Meléndez, donde se encontraba internada Jazmín Priscila Salomón, mamá primeriza de Glew. Allí nació Morgan, también el 24 de agosto, a las 21:41, mediante cesárea. El bebé pesó 2,570 kilos. En ese encuentro, también se hizo entrega del ajuar y del libro con las máximas sanmartinianas.

«Esta actividad busca poner en valor y difundir los principios éticos y educativos que San Martín legó a su hija Mercedes en 1825, y que hoy siguen vigentes como guía moral y cívica para las nuevas generaciones», indicaron desde la Asociación Sanmartiniana de Almirante Brown.