El Municipio de Almirante Brown anunció la reanudación de las obras de la estación ferroviaria del Tren Roca Universidad, situada entre las de Burzaco y Longchamps, destinada a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), luego de que el proyecto quedara inconcluso y abandonado por el Gobierno Nacional en diciembre de 2023.

La decisión se concretó tras la aprobación del Concejo Deliberante, que convalidó por mayoría el convenio firmado por el Ejecutivo municipal con Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y ADIF (Administración de Infraestructura Ferroviaria). El acuerdo habilita que sea la Comuna browniana, con fondos propios, la encargada de continuar y finalizar los trabajos.

La obra, que había alcanzado un avance cercano al 50 por ciento, contempla la construcción de andenes elevados enfrentados, boleterías, oficinas operativas, señalización moderna, iluminación LED, módulos SUBE y la infraestructura vial y ferroviaria complementaria.

“Con esta obra que ahora retomamos con recursos propios del Municipio realmente estamos haciendo historia: la última estación ferroviaria se creó en Almirante Brown hace 113 años, cuando se inauguró la Estación de Longchamps”, destacó el intendente local, Mariano Cascallares.

La estación Universidad beneficiará directamente a los más de 6.000 estudiantes de la UNaB, mejorando la conectividad y facilitando el acceso al campus. Además, se complementará con otras intervenciones estratégicas en la zona central del distrito, como el Viaducto Guillermo Brown, consolidando un polo urbano, educativo y de transporte en el corazón de Almirante Brown.