El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto a Paula Eichel los trabajos de construcción del Paso Bajo Nivel de la calle Presidente Perón en Rafael Calzada, que ya tiene completada su etapa de excavación del túnel y en ese marco destacó que “esta obra agilizará el tránsito mejorando la conectividad y la seguridad vial” en toda esa zona. El jefe comunal anunció además que esta obra hidráulica para Almirante Brown “tomó un impulso muy grande para que podamos avanzar y terminarla en los próximos meses”.

“Estamos en la Estación de Rafael Calzada viendo los avances contundentes de esta obra tan importante para Almirante Brown”, destacó Cascallares, quien llegó hasta la esquina de las calles Presidente Perón y Güemes, a metros de la estación ferroviaria de la Línea Roca, donde las máquinas ya excavaron por completo la tierra debajo del puente y abrieron el hueco que se transformará en el túnel vehicular, completando una instancia fundamental para el desarrollo de la obra.

El Paso Bajo Nivel en Rafael Calzada es de doble mano, contempla el traslado de todo tipo de vehículos y se construye en la intersección de la calle Presidente Juan Domingo Perón y las vías del Ferrocarril General Roca, en el ramal Temperley – Bosques.

En este sentido, permitirá un gálibo vehicular vertical de 4.50 metros de altura con un ancho de 9.50 metros, en dos carriles ida y vuelta, y tendrá dos cruces peatonales subterráneos que potenciarán los pasos a nivel existentes y una cobertura lumínica total con dispositivos LED.

Esta importante obra estructural se suma al Paso Bajo Nivel en la calle Diehl, de Longchamps, y también al Viaducto de Ruta 4 «Papa Francisco», en la zona de la rotonda Los Pinos ya habilitado al tránsito y por el cual circulan 120 mil vehículos diarios.