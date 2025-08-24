El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole lanzó una nueva Campaña Solidaria con el objetivo de asegurar el bienestar de las 387 personas con discapacidad que residen allí y de las 125 que asisten a diario. Bajo el lema «Tu ayuda es el puente que une la generosidad con las personas que más lo necesitan», la organización busca el apoyo de la comunidad para resguardar la calidad de vida de sus residentes.

El Cottolengo no solo es un hogar, sino también una lugar de contención y un centro de desarrollo personal. Las personas que allí viven o concurren a diario tienen acceso a un Centro Educativo Terapéutico que les permite desarrollarse plenamente. Para sostener esta labor, se requiere de la colaboración de todos.

La campaña, que se extenderá durante agosto y septiembre de 2025, invita a la comunidad a colaborar con donaciones de alimentos y dinero.

¿Qué podés donar?

Yerba

Azúcar

Leche (larga vida)

Té o mate cocido

Las donaciones se reciben todos los días, de 8 a 18 hs, en la sede de Av. Lacaze 3963, Claypole.

¿Cómo colaborar con dinero? Podés hacerlo de forma rápida y segura escaneando el código QR con las aplicaciones de Mercado Pago o Mercado Libre. También podés enviar tu ayuda a través del alias cottolengo.orione.es.

Para más información, podés comunicarte con los Voluntarios de Claypole al (011) 2206-5500. Si tenés alguna pregunta, no dudes en contactarlos por mensaje privado en sus redes sociales para que puedan ser el puente entre tu generosidad y quienes más lo necesitan.

Tu apoyo es fundamental para que el Pequeño Cottolengo siga siendo un espacio de crecimiento para todas las personas que allí encuentran un lugar donde vivir plenamente.