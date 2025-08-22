El municipio de Almirante Brown abre la inscripción para sus propuestas de formación gratuitas, que se llevarán a cabo en la Granja Educativa Municipal, ubicada en Juan B. Justo 1000, Ministro Rivadavia. Los cursos están destinados a la comunidad y ofrecen una variedad de temas centrados en la producción, la jardinería y la flora nativa.

Los interesados podrán elegir entre una amplia gama de opciones, divididas en dos grandes áreas: «Formación en Producción Primaria y Valor Agregado» y «Formación Integral en Flora Nativa».

Cursos y talleres disponibles:

Huerta Agroecológica Urbana: Sábados de 10:00 a 12:00 hs.

Jardinería Sustentable: Diseño y Mantenimiento de Espacios Verdes: Sábados de 12:00 a 14:00 hs.

Manipulación y Elaboración de Dulces y Conservas: Sábados de 14:00 a 16:00 hs.

Introducción a las Especies Autóctonas Rioplateneses: Jueves de 11:00 a 13:00 hs.

Cultivo y Propagación de Especies Autóctonas en Vivero: Miércoles de 14:30 a 16:30 hs.

Floricultura con Especies Autóctonas: Martes de 14:30 a 16:30 hs.

Usos y Aplicaciones de las Especies Autóctonas: Jueves de 14:30 a 16:30 hs.

Interpretación del Paisaje Natural: Sábados de 10:00 a 12:00 hs.

El inicio de los cursos será con un encuentro introductorio el sábado 23 de agosto a las 10:00 hs. en la Granja, donde los inscriptos deberán presentar la documentación necesaria para formalizar su participación. Es importante destacar que es posible anotarse a más de un curso, siempre que no haya superposición de horarios.

Para inscribirte, completa el formulario disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción.

Para más información, puedes visitar la página de la Granja Educativa Municipal.