Un insólito hecho ocurrió ayer por la mañana en el barrio San José, donde un sujeto fue registrado por cámaras y docentes robando los globos decorativos de un jardín de infantes Rayito de Sol, ubicado en la puerta del establecimiento, en Tierra del Fuego y Vértiz.

Según se observa en el video, el hombre detiene su auto, se baja y comienza a arrancar los globos del frente. Las docentes lo detectaron y le reclamaron, momento en el que el sujeto intentó devolver los objetos. Sin embargo, ante la posible amenaza y cualquier riesgo de seguridad, las docentes decidieron cerrar el portón del jardín, lo que provocó que el ladrón se diera a la fuga con los globos.