En el mismo día, el gobierno de Milei mostró dos escándalos: la renuncia del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien salió a denunciar que la hermana del presidente y funcionaria del gobierno nacional, Karina Milei, cobra coimas millonarias a los laboratorios para garantizar contratos con el Estado., y la salida de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumado, por su actuación en el caso del laboratorio fabricante del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 96 personas.

La denuncia llegó después de que se dieron a conocer una serie de audios donde se escuchaba una voz que se adjudica a Spagnuolo y que refería a un diálogo que habría tenido con Javier Milei donde decía que, lisa y llanamente, “están choreando” y no se puede, sencillamente, hacerse el “boludo”.

Los casi 100 muertos por fentanilo contaminado, también se llevó puesto a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos, en una decisión que se tomó tras la filtración de un documento al que el INAME no le habría dado el trámite urgente que ameritaba. La directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumado, por su actuación en el caso del laboratorio fabricante del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 96 personas, según se indicó en la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial.

En la misma, se especifica que el ministro de Salud, Mario Lugones, decidió «limitar, a partir del 20 de agosto de 2025, la designación transitoria de la doctora Gabriela Carmen Mantecón Fumado en el cargo de Directora Nacional del Instituto Nacional de Medicamentos unidad dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud,

Fuentes del Gobierno indicaron que la decisión se tomó tras la reciente filtración revelada por un medio de comunicación de un documento al que el INAME no le habría dado el trámite urgente que ameritaba, relacionado al caso del laboratorio Ramallo, que producía exclusivamente para HLB Pharma y donde se fabricó el fentanilo contaminado. En tanto, se supo que el sumario administrativo interno en el organismo —cuyas actuaciones son secretas— y la investigación judicial, continúan por vías paralelas, mientras que el sumario apunta a determinar si hubo irregularidades o responsabilidades internas en la actuación del INAME.