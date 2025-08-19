El 8 de marzo de este año, mientras miles movilizaban en el marco del Día de la Mujer Trabajadora, Noelia Torres era asesinada en su departamento de Burzaco. El femicida, Cesar Florentín de 21 años, era vecino del mismo edificio. El martes 12 de agosto hubiera cumplido 34 años y sus amigas la recordaron con un mural en el Colegio Nacional Adrogué, escuela en que la conocieron.

«Feliz cumpleaños amiga este un pequeño regalo para vos y no tengo dudas que también para nosotras. Ali querida gracias por enseñarnos con tanto amor y dedicación. Y como dice el mural hasta que nos volvamos a encontrar», publicaron sus amigas en la página de Instragram JusticiaXNoe que recuerda a Noelia y visibiliza el caso.

La obra está hecha de cerámica y hicieron en las columnas de entrada de colegio de Adrogué: «De un lado tiene el árbol de la vida, que cada colibrí tiene una inicial que seríamos nosotras como amigas. Y del otro lado, son todas las cosas que a ella le gustaban. Van a ver a su gato, también algunos tatuajes que compartíamos», dijeron al diario De Brown.

Las chicas no sabían nada de cerámica y tuvieron que hacer un curso acelerado: «No queremos de dejar de agradecer a nuestra bella Ali que se puso este mural al hombro como si fuera propio enseñándonos, dándonos todo su tiempo en explicarnos el amor por la cerámica, veníamos de Sábados muy triste y vos nos hacías olvidarnos por un ratito».



El hecho

El brutal caso salió a la luz el 8 de marzo. Noelia no asistió a un baby shower al que estaba invitada y había dejado de responder los mensajes. Debido a que no lograban contactarla, llamaron al 911 y la Policía se acercó al departamento de la calle Adolfo Alsina al 1000, a metros del Boulevard Tomás Espora. Los efectivos llegaron y tras forzar la entrada, ingresaron y encontraron el cuerpo con varias puñaladas en la cara, en las manos.

Al poco tiempo fue más sencillo para los investigadores dar con el sospechoso, ya que la única forma para acceder a la vivienda, además de la puerta principal, era por el balcón. Cuando detuvieron a Florentín, estaba nervioso y presentaba cortes en el cuello recientes. Creen que fueron ocasionados por la víctima mientras se defendía.

Los investigadores consideran que existe la posibilidad de que primero haya querido abusar sexualmente de ella y, al no poder porque Noelia le opuso resistencia, la mató. A Florentín lo describieron los detectives como alguien “bastante particular” y claramente con rasgos obsesivos. No dijo mucho más que las respuestas básicas y casi siempre se manifestó en silencio. Los vecinos revelaron que no mantenían mucho contacto con él.

El delito que le imputan es femicidio con ensañamiento y alevosía. Sus amigas piden pena perpetua al acusado.