Un documental sobre Brown de Adrogué se estrenará este lunes 25 de agosto en el Cine Gaumont, en avenida Rivadavia 1635, de la Ciudad Autónoma de Buenos aires. Se trata de “Todos quieren venir a Brown”, documental de Juan Lucas da Rocha, que podrá verse en el Gaumont el próximo lunes 25 a las 19.30. El film viene de presentarse en Tercer Tiempo, el festival de cine futbolero.

El trabajo sobre el club Tricolor y su emblemático DT se proyectará en octubre en la Casa Municipal de la Cultura, en Adrogué. “¿Por qué somos hinchas de un equipo de fútbol? En un tranquilo club de Adrogué, en la zona sur del conurbano bonaerense, los chicos del barrio pasan sus tardes entre amigos y deportes. Hasta que el repentino interés del periodismo y el ambiente del fútbol agitan los cimientos del mundo de Brown. ¿Qué hay detrás de este equipo que, con un cuerpo técnico lleno de ex jugadores, y comandado por el gran Pablo Vico desde su casa dentro del estadio, llegó desde las divisiones menores para hacerse un lugar en las primeras planas de los diarios a fuerza de fútbol y mística?”, plantea la presentación del documental Juan Lucas de Silva, quien nació en Adrogué, donde pasó su infancia en Brown. Y volvió al club luego de más de 20 años a intentar responder estas preguntas.

Entre las perlitas del documental se cuentan la presencia de Luis Yudice, conocido como Puca, fallecido en octubre de 2023.

Allí se encuentra con Vico y con quienes trabajan todos los días para hacer que el club funcione: los jugadores, el encargado de la utilería, la voz del estadio, el responsable de preparar la cancha para los partidos, los integrantes del cuerpo técnico y los hinchas. Junto a ellos, seguiremos de cerca la búsqueda de un nuevo sueño; el ascenso a primera división. «Esta no es solamente una película de fútbol . Es la historia de superación de un hombre que, sustentado por su grupo de pertenencia, en un momento duro de su vida se reinventó, a la par que llevó a un pequeño club a hacerse conocido por sus hazañas y pelear por sueños inimaginados» cuenta Juan Lucas da Rocha.

Y agrega: «Pero además conlleva otra historia, muy personal para mi y a la vez universal: la de cómo un club de barrio genera lazos de pertenencia con las personas que en él se encuentran y comparten su vida. Yo pasé mi infancia y mi adolescencia dentro del club Brown, y crecí entre sus instalaciones mientras mi madre trabajaba.»