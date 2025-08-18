El Departamento de Marketing del club Temperley lanzó una iniciativa innovadora que busca vincular la entidad con la comunidad y ofrecer a las marcas locales la posibilidad de experimentar el alcance y la visibilidad que implica estar asociado a una institución con historia, valores y pasión.

El ganador del concurso recibirá beneficios exclusivos: difusión en las redes sociales oficiales, presencia en pantalla y voz del estadio, dos plateas para el partido, una acción de marketing especial en el entretiempo frente a Defensores de Belgrano el domingo 24 de agosto, además de material audiovisual y una camiseta oficial firmada por el plantel para sortear en su comunidad.

Desde la institución remarcaron que el objetivo de la propuesta es doble: mostrar a los comercios y empresas la fuerza que tiene un sponsoreo en Temperley y, al mismo tiempo, brindarles una oportunidad concreta de crecer y darse a conocer ante miles de hinchas y seguidores.

“Queremos que las marcas vean que sponsorear al club no es solo un espacio publicitario, sino entrar en contacto con una comunidad apasionada que valora a quienes la apoyan”, explicaron desde el Departamento de Marketing.

La inscripción es totalmente gratuita y los interesados pueden postularse antes del martes a través de este formulario.

El público votará a la ganadora en las historias de Instagram de la cuenta de @celemkt del departamento de Marketing.