Un grupo de delincuentes fue detenido tras robar productos de gran valor y mercadería del jardín de infantes N°964, ubicado en el barrio Santa Ana de la localidad de Glew.



El hecho ocurrió en la calle Tapín, entre Mazzini y Garibaldi, en donde se encuentra situado el establecimiento educativo. “Una chica de la vuelta avisó

aproximadamente a las 12 AM a seguridad que habían tres personas dando vueltas. Cuando llegaron al lugar vieron que salían de una casa con cosas. Los

detuvimos y esperamos a que venga la Policía”, expresó uno de los vecinos sobre el momento en el que frenaron a los ladrones.



“Una vez que corroboramos que el robo no fue en esa vivienda, determinamos que había sido en el jardín ya que en esa cuadra hay dos casas solamente. Cuando di la vuelta vi que había una reja reventada y el alambre cortado. Esperamos al patrullero para entrar y efectivamente fue ahí, estaba desordenado y faltaban cosas”, sostuvo.

Además de las ollas y mercadería, los delincuentes se habían llevado previamente una heladera del sector de la cocina, un termotanque de 200 litros de

agua, dos computadoras, un televisor de 40 pulgadas led, juguetes, ropa de niños, entre otras cosas.

Asimismo, ocasionaron grandes daños materiales, dado a que rompieron puertas para ingresar, según indicaron vecinos de la zona.