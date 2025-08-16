El viernes se produjo en la zona del parque industrial Burzaco un accidente entre un camión repartidor de bebidas y una camioneta, en un siniestro ocurrido en el cruce de las calles Drago y Ortiz.

«Una persona resultó lesionada y fue trasladada por personal de ambulancias municipal», dijeron los bomberos voluntarios de Almirante Brown, quienes trabajaron en la asistencia a las víctimas, en la liberación de las calles en los momentos posteriores al accidente.

Como consecuencia de la colisión, parte de la carga se cayó y quedo desparramada en la vía pública.