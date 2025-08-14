Más de 100 comercios de Lomas de Zamora ofrecerán hasta el domingo 17 de agosto múltiples descuentos y promociones en diferentes rubros por cambio de temporada como parte de la Semana de la Mega Liquidación que lleva adelante el Municipio y las cámaras de comercio en búsqueda de impulsar las ventas, potenciar el mercado local y brindar beneficios a la comunidad.

La propuesta abarca rubros como indumentaria, calzado, lencería, juguetería, blanquería, marroquinería y otros, ofreciendo productos a precios rebajados. Se suman unas 12 marcas de calzado, con locales en Lomas y Banfield; 84 marcas de indumentaria, cerca de 100 locales de Temperley, Lomas, Llavallol y Banfield; seis jugueterías, entre las que se encuentran Cebra, Acuarela y My Toys; y más de 20 locales de blanquería, marroquinería y lencería.



Los centros comerciales más concurridos del distrito, como los de Lomas, Banfield, Temperley y otras localidades, serán los principales puntos donde los vecinos podrán aprovechar esta megaliquidación. Además, muchos negocios extenderán sus horarios de atención para facilitar las compras. Este evento llega en un momento ideal, tanto para vecinos como comerciantes, porque es recambio de stock por temporada y muy cerca del Día de la Niñez, que se celebra el próximo domingo.

Desde la organización destacaron que esta campaña no solo fomenta el consumo, sino que también genera un movimiento positivo en toda la cadena productiva, beneficiando a proveedores, empleados y familias de la región. Los vecinos interesados pueden consultar los locales adheridos a través de las redes sociales oficiales del Municipio y de las cámaras de comercio, donde se publicarán novedades y como aprovechar esta oportunidad.