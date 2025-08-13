Una familia tipo necesitó en julio ingresos de al menos $1.149.353 para no ser pobre. En comparación con junio, el indicador refleja un aumento mensual del 1,9%, en línea con el dato de inflación difundido también por el Indec. Una familia tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires (GBA) necesitó en julio ingresos de al menos $1.149.353 para no ser considerada pobre, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo dio a conocer los valores actualizados de la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA), indicadores oficiales que determinan las líneas de pobreza e indigencia. El informe desglosa el costo de las canastas para tres composiciones familiares habituales. En el caso del hogar tipo de cuatro personas (pareja y dos hijos menores), la CBT se ubicó en $1.149.353, mientras que la CBA, que mide únicamente la cobertura alimentaria mínima, ascendió a $515.405.

Para un hogar de tres integrantes (un jefe de hogar y dos hijos), la CBT fue de $915.019 y la CBA de $410.322. En el caso de una persona adulta sola, la CBT llegó a $371.959 y la CBA a $166.798. En comparación con junio, ambos indicadores reflejaron un aumento mensual del 1,9%, en línea con el dato de inflación difundido también por el Indec. Para la familia tipo, esto representó un alza de $22.353 en la CBT y de $10.093 en la CBA en apenas un mes. La variación interanual muestra subas del 27,6%.

Para un adulto solo, la CBT pasó de $292.000 a $372.670, y para un hogar de tres personas, de $728.000 a $914.292. En cuanto a la CBA, para una persona sola se incrementó de $132.000 a $167.095, y para una familia de tres integrantes, de $323.000 a $410.067. Ambos indicadores se elaboran a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y siguiendo estándares internacionales. La CBT incluye, además de alimentos, bienes y servicios esenciales como transporte, vestimenta, educación y salud, pero no contempla el alquiler de vivienda. La CBA, en cambio, se limita a los alimentos necesarios para cubrir los mínimos calóricos y proteicos recomendados.