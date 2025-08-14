El Municipio de Almirante Brown informó que, con motivo del Día del Niño los vecinos podrán encontrar los mejores regalos en la “Tienda Brown”, el espacio de comercialización de los emprendedores locales en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, ubicado en la localidad de Burzaco.

Este espacio, organizado por el Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), funciona en Cruz del Sur N° 1200 y abre sus puertas de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados de 9 a 13. Allí se puede acceder a una gran variedad de productos a precios accesibles, ideales para celebrar esta fecha especial.

Entre las opciones se destacan accesorios, artesanías, objetos en madera y cerámica, perfumería, decoración, encuadernación artesanal, trabajos de herrería, indumentaria, juguetería didáctica, marroquinería, productos personalizados, textiles y artículos sublimados, entre otros.

Además, en esta oportunidad se realizarán sorteos especiales con órdenes de compra de $30.000 cada una, válidas para utilizar en la Tienda Brown.

Uno de los sorteos se llevará a cabo a través de Instagram y está destinado a quienes sigan la cuenta oficial @tienda.brown, le den “me gusta” al flyer promocional y lo compartan en sus historias.

El segundo sorteo será para quienes realicen compras presenciales en la Tienda: al comprar, recibirán un número para participar automáticamente. Ambos sorteos se realizarán el lunes 18 de agosto y serán transmitidos en vivo a través de @tienda.brown.

Desde el Municipio destacaron que este modelo de comercialización directa, sin intermediarios, permite ofrecer productos de calidad a precios accesibles. Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre la Comuna y los emprendedores, a quienes se les brinda capacitación, entrega de insumos y acompañamiento, además del acceso gratuito a un espacio de venta.