En Longchamps avanza la construcción de un nuevo establecimiento educativo donde funcionará la Escuela Secundaria N° 76 y que recibirá a las y los estudiantes que hoy cursan en instalaciones compartidas con la Escuela Primaria N° 21, ubicada en el terreno lindante. El edificio se levante en el predio ubicado en Simón Bolívar 2150, de esa localidad.

El nuevo establecimiento contará con una superficie total de 1.010 metros cuadrados, de los cuales 946 son cubiertos y 62 semicubiertos. La obra incluye seis aulas, biblioteca, secretaría, dirección, preceptoría, sala de profesores, gabinete, ascensor para personas con movilidad reducida y sanitarios, incluyendo baños adaptados para personas con discapacidad.

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, recorrieron los avances en la construcción de un nuevo establecimiento educativo y destacaron que busca mejorar las condiciones edilicias y ofrecer un espacio adecuado para nuestros estudiantes, respondiendo a una necesidad concreta de la comunidad educativa

En el edificio además, se construye un Salón de Usos Múltiples (SUM), patio de uso exclusivo y otras dependencias que garantizarán mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Actualmente, los trabajos avanzan con la colocación de cielorrasos, tareas de pintura, instalación de equipos de climatización, revestimientos y acondicionamiento del patio.