El fin de semana Burzaco vivirá una noche especial para conmemorar sus 160 años de historia. La conmemoración se extenderá a lo largo de tres días, del 15 al 17 de agosto, en un evento que tendrá su epicentro en la intersección de Roca y 9 de Julio y contará con un cierre musical de lujo: la ex Sosa Stereo Andrea Álvarez, referente indiscutida del rock argentino, desplegará toda su fuerza y talento en un show en vivo.

El domingo 17 de agosto a las 20 la reconocida baterista y percusionista de Soda Stereo será la encargada de ponerle el broche de oro a los festejos. Vecina de Burzaco, Álvarez desplegará en vivo toda la fuerza y trayectoria que la han consagrado como una de las artistas más influyentes de la escena musical nacional e internacional.

Pero la música no se detiene ahí. El cronograma de artistas incluye a la banda Ramonos, que hará vibrar al público con su tributo a Ramones el sábado 16 a las 19 horas.

https://twitter.com/AndreaAlvarezAA/status/1953875613673988276

Con estos shows musicales, el evento contará con DJs en vivo como Mauro J. y Ale Nadal, una exposición artística, y la feria MIPYME en el espacio «Brown a cielo abierto», para disfrutar de la gastronomía y los productos locales. Un fin de semana imperdible para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad, una de las localidades más emblemáticas de la región.