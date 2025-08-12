Con música en vivo, baile popular hasta entrada la noche, una feria de plantas y una radio abierta, los vecinos del hogar Eva Perón, instituciones del distrito, organizaciones barriales y políticas y el Municipio de Almirante Brown realizaron este lunes un festival cultural y un abrazo solidario luego de que ese hogar de residencia para adultos mayores -dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación- corriera peligro de cierre total. La resistencia y la exposición pública del tema, además de la voluntad del municipio de tomar el hogar bajo su administración, hicieron retrotraer la decisión a un cierre por obras y finalmente comunicaron desde el gobierno nacional un plan de obras con el hogar en funcionamiento.

La jornada festiva, que significó un abrazo solidario a los abuelos residentes y a los trabajadores del hogar, tuvo lugar en la puerta de la sede de la institución que funciona en la calle Roble al 800, y contó con el acompañamiento del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y de la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana y candidata a concejal, Paula Eichel, entre otros integrantes del equipo local y concejales brownianos. Allí compartió las diferentes actividades culturales: espectáculos en vivo, radio abierta y feria de plantas y dialogó con las vecinas y vecinos -abuelas y abuelos del Hogar- que se reunieron para celebrar la continuidad del histórico establecimiento.

El hogar recibió el cálido saludo de los vecinos del barrio, preocupados por el posible cierre del espacio, y una donación de árboles de un vivero privado de Claypole, que también se ofreció a plantar un limonero, un naranjo y una mandarina y ayudará al proyecto de suculentas que llevan adelante los adultos mayores en el hogar y que venden una vez por mes a todo el público. Generan además de dinero un intercambio tan necesario con el exterior. «Es un espacio que no tiene que ver solo con estar mirando lo que hace el otro», dijo el personal del hogar.

Desde la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) solicitaron ayer un plan de trabajo al Hogar, con lo cual reafirmaron la puesta de desarrollo de las obras de infraestructura, tan necesarias en un espacio que no recibe obras importantes desde 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Por estas horas, preparan un plan de reubicación de los residentes con la idea de que se realicen las obras de refacción con el hogar abierto. «Hubiera sido traumático mudar de acá a los abuelos y abuelas, cambiarles el domicilio, los médicos de cabeceras, los traslados a otros lugares de atención. Estamos contentos que eso no pasó, porque hay gente que hace 15 años vive acá», dijeron desde el hogar, ilusionados con las obras.

Desde el Municipio informaron que continúan gestionando el pase de la institución a la órbita municipal. “Celebramos junto a los vecinos que finalmente el Gobierno Nacional dio marcha atrás con el cierre del histórico Hogar Eva Perón, lo que permite que tanto el personal como las y los adultos mayores que residen en el lugar puedan permanecer en él”, indicó el intendente, al tiempo que agregó: “Seguimos gestionando con las autoridades nacionales el traspaso de esta querida institución a nuestro Municipio”.

En el lugar además los presentes pudieron, con su firma, sumarse al pedido de incorporación del Hogar al Patrimonio Arquitectónico de nuestro distrito, en reconocimiento a su valor histórico, cultural y social.

El Hogar Eva Perón de Burzaco fue creado en el año 1948 y ha tenido un rol fundamental en la región conteniendo a las personas de la tercera edad que por su nivel de vulnerabilidad necesitan que el Estado asuma una responsabilidad frente a ellos. Es uno de los cuatro hogares fundados durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.

Participaron también de la jornada el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el titular del Consejo Escolar de Almirante Brown, Ezequiel Mars; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez, entre otras autoridades del Ejecutivo Municipal.