La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown está organizando un evento especial para celebrar el Día de la Niñez, invitando a todos los niños de la localidad a compartir una tarde de alegría y diversión en su cuartel.

El festejo se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto, de 14:00 a 17:00 horas. La cita es en las instalaciones de la institución, ubicadas en la Av. San Martín 1107, Adrogué.

En un comunicado, la Sociedad de Bomberos, extendió una cordial invitación a todos los niños y niñas a vivir un día memorable junto a quienes diariamente arriesgan su vida para proteger a la comunidad.

Además de las actividades programadas para la jornada, los organizadores han destacado que la colaboración de la comunidad es fundamental para el éxito del evento. Por ello, se ha abierto una campaña de donaciones para aquellos que deseen ayudar.

«¿Cómo podés ayudarnos?», se lee en el mensaje difundido. La respuesta es sencilla: donando golosinas y juguetes. Estas contribuciones serán de gran ayuda para hacer de este día un momento inolvidable para las infancias de la localidad.

«Los invitamos a compartir un día lleno de alegría y diversión para las infancias de nuestra localidad. Agradecemos tu participación para hacer de este un momento inolvidable», expresaron los bomberos en su convocatoria. La institución espera contar con una gran asistencia para celebrar esta fecha tan especial con toda la comunidad.