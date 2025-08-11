El Municipio de Lanús presentó la nueva Línea Universitaria Gratuita, un medio de transporte que unirá la universidad con la estación. Los estudiantes podrán viajar de forma directa y sin abonar ningún costo, ya que solo deberán presentar un certificado de alumno regular.

La frecuencia de este colectivo será de 15 minutos y su funcionamiento será el siguiente:

Lunes a viernes, de 7:25 a 22:30.

Sábados, de 7:25 a 15:00.

Para poder tomar esta nueva Línea Universitaria Gratuita desde la UNLa, habrá que dirigirse a 29 de Septiembre y Cordero. En caso de hacerlo desde la Estación Lanús, el colectivo saldrá de 29 de Septiembre 2100.

Para más información, ingresá a www.lanus.gob.ar/lineauniversitaria.