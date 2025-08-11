El conductor de una Ferrari amarilla se despistó y el vehículo terminó incrustado en un campo, en un accidente ocurrido en el cruce de las rutas 6 y 16, a la altura de Guernica, partido de Presidente Perón. El episodio generó revuelo porque cuando llegó el personal del Destacamento Vial, el auto de alta gama estaba vacío. No había rastros del conductor ni de eventuales acompañantes.

Según el parte policial, el vehículo fue remolcado por una grúa de la empresa Remolques Conde. Su titular, Alejandro Conde, aportó datos clave para reconstruir lo ocurrido. El conductor fue identificado como Diego Martínez, un comerciante de 51 años con domicilio en Canning. De acuerdo con la información oficial, el hombre habría perdido el control del auto por causas que todavía se investigan.

A pesar del fuerte impacto, Martínez resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios antes de que llegara la policía y se hizo atender en un centro médico de la ciudad de Buenos Aires, según detallaron testigos del accidente.

Según los testimonios recabados en el lugar, el vehículo despistó por causas que aún se investigan, quedando dentro de un campo cercano. La Ferrari terminó a unos 40 metros de la cinta asfáltica. El personal que intervino precisó que el conductor no sufrió lesiones y se retiró por sus propios medios.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de San Vicente, a cargo de la fiscal Karina Guyot, ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”. Además, solicitó la presencia de peritos para analizar el escenario del siniestro. Por ahora, se desconoce el dominio del vehículo y continúan las tareas para determinar cómo ocurrió el accidente.