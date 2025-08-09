Ocho días después de haber anunciado el cierre definitivo del hogar Eva Perón de Burzaco, el gobierno nacional anunció que finalmente no cerrará el espacio y prometió que hará las obras previstas con el lugar en normal funcionamiento. La noticia fue comunicada este viernes por la tarde y trae un gran alivio tanto a los 28 residentes como al equipo de trabajo. Entretanto, anunciaron que el lunes a las 15 en Diomede y Roble, de Burzaco, harán un festival «para seguir defendiendo» el funcionamiento del hogar, con bandas en vivo y radio abierta, entre otras actividades.

Luego de que Brown On Line informara en forma exclusiva el viernes pasado el anuncio de cierre del hogar dispuesto por el Ministerio de Capital Humano del gobierno nacional se sucedieron una semana de reuniones en las cuales primero se dio marcha atrás con el cierre definitivo para decir que se trataba de un cierre «por obras», tras lo cual el Concejo Deliberante local estudiaba presentar un proyecto para declarar al lugar como patrimonio municipal, mientras el que Municipio de Almirante Brown pidió que Nación le traslade el hogar para garantizar su funcionamiento.

Y finalmente el viernes desde el hogar recibieron la noticia de que desarrollarán un plan de obras sin cerrar el espacio ni trasladar a los residentes ni al personal, que recibieron la noticia con alegría. «Es lo más justo, este lugar es enorme y mientras hacen obras en un edificio podemos ir a otro. Lo importante es que no se cierre», dijeron.

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recalcó que «el pedido de la comunidad y las gestiones que venimos realizando desde febrero pasado posibilitaron que tantos los residentes como el personal puedan continuar en el hogar Eva Perón», una institución fundada en 1948 y que se ocupa de la tercera edad. «Celebramos esta excelente noticia», dijo el jefe comunal.