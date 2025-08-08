Dos proyectos de ley para declarar de utilidad pública y expropiar el ex predio de la entidad tradicionalista «Los Candiles», en Adrogué, fueron presentados hoy en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Las iniciativas prevén que las 5 hectáreas que habían sido compradas a un precio insólito por una empresa constructora para desarrollar un negocio inmobiliario, sean transferidas al Municipio de Almirante Brown para crear un espacio público y parquizado de recreación.

Uno de los proyectos fue impulsado por la senadora provincial María Rosa Martínez y el otro lleva la firma de los diputados Juan Pablo de Jesús y Marcela Basualdo. La propuesta busca que el predio sea expropiado y se incorpore a los espacios verdes del distrito.

«Declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación con el fin de incorporarlo al patrimonio municipal como espacio verde destinado al esparcimiento, la recreación y la promoción de una vida saludable para toda la comunidad», dice en sus fundamentos el proyecto de De Jesús.

El intendente local, Mariano Cascallares, contó la novedad en su redes sociales: «Propusimos además que el mencionado inmueble se incorpore a los espacios verdes que posee el Municipio de Almirante Brown para el uso recreativo y saludable de nuestros vecinos y con el objeto de continuar potenciando a nuestro distrito como pulmón verde de la región», dijo.

Por su parte, la senadora Rodríguez detalló que «a raíz de la preocupación de vecinos y vecinas de Brown por el destino del Predio de ‘Los Candiles’, presentamos un proyecto de Ley para declararlo como Bien de Interés Histórico Cultural de la Provincia de Buenos Aires».

Ambos proyectos buscan preservar este espacio para el uso recreativo y saludable de los vecinos y «cuidando el ambiente y la salud de nuestra comunidad», según manifestó la legisladora.

Historia y polémica del predio

Como informó en primicia Brown On Line, la polémica surgió cuando el centro tradicionalista Los Candiles de Adrogué, que ocupó los terrenos durante más de 35 años, debió ceder el espacio después de que la empresa constructora Sauber comprara las cinco hectáreas por cinco mil dólares para un emprendimiento inmobiliario. Según una tasación de una inmobiliaria local, el valor de mercado del terreno podría alcanzar los 20 millones de dólares, dada la escasez de tierras en la zona y la posibilidad de lotear el espacio para construir viviendas.

Las tierras en disputa están ubicadas en la calle Comodoro Py, esquina Presidente Perón, en Adrogué, lindando con el Parque Saludable Ramón Carrillo y el estadio de Brown de Adrogué. Los vecinos del predio, que venían reclamando que las tierras tuvieran un destino comunitario, denunciaron que el terreno fue cercado con alambre «de un día para el otro» y que se sienten intimidados por la policía. «Nos tratan como delincuentes», aseguró una vecina a este medio.

Los vecinos conformaron una asamblea barrial y mañana realizarán un «semaforazo» para visibilizar su reclamo a las 11 en la esquina del predio, en Erezcano y Presidente Perón.