La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) confirmó una nueva edición de «La Noche de las Jugueterías», una jornada especial con importantes descuentos y promociones para incentivar las compras previas al Día del Niño, que este año se celebrará el domingo 17 de agosto.

Según supo Noticias Argentinas, el evento se realizará en todo el país el próximo viernes 8 de agosto. Durante ese día, las jugueterías adheridas ofrecerán descuentos de hasta un 40%, planes de financiación en cuotas sin interés y reintegros con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.

Además, algunos bancos se sumarán con promociones exclusivas y días especiales de descuentos acumulables. Desde la Cámara informaron que la iniciativa busca estimular el consumo en un sector compuesto por unas 180 pymes que enfrenta un contexto económico desafiante, marcado por la apertura de importaciones y una caída en las ventas.

En el marco del evento, la CAIJ relanzó la campaña «Volvamos a jugar con juguetes» para promover el uso de juguetes físicos frente al exceso de pantallas