La Municipalidad de Almirante Brown celebrará el Día de las Infancias con un Festival de los Derechos el próximo sábado 9 de agosto en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia.

El evento, que se desarrollará entre las 13 y las 17 h, ofrecerá una variedad de actividades recreativas y educativas para toda la familia con entrada libre y gratuita. La jornada busca ser un espacio para celebrar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través del juego, el aprendizaje y la convivencia familiar.

Entre las propuestas que los asistentes podrán disfrutar se encuentran un mural participativo, juegos inflables y de madera a gran escala, metegoles y un taller de huerta. También se instalará una mesa de glitters y otras sorpresas.

El festival es organizado por la Municipalidad de Almirante Brown y cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Provincia.

La Granja Educativa Municipal se encuentra en la calle Juan B. Justo 1000, en la localidad de Ministro Rivadavia.