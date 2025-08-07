En el marco del día de San Cayetano habrá varias ceremonias en el templo de Burzaco, que recibe año tras año a miles de vecinos.

En tiempos de crisis, la parroquia que lleva su nombre, ubicada en Claudio León Sempere 1370 de Burzaco, suele recibir a más fieles, que acuden para agradecer o bien pedir. Allí, Lugones presidió una misa el martes.

En vísperas de la fiesta patronal de la parroquia de Burzaco, el obispo auxiliar, monseñor Fernando Rodríguez, oficiará una misa, hoy a las 19, en la estación de Burzaco.

Monseñor Rodríguez, además, presidirá la misa de las 16 del jueves 7 de agosto. En este día, en la parroquia-santuario también habrá misas a las 8, 9:30, 11, 14, 18:30, 20 y 21:30.

En tanto, el mismo 7 de agosto, Lugones encabezará la fiesta patronal de la capilla San Cayetano del Barrio Siglo XX, en la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría.

San Cayetano fue un presbítero italiano, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. En 1671 fue proclamado santo por el papa Clemente X. Se le conoce como Santo de la Providencia y Patrono del pan y del trabajo.