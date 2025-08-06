Un acto de humanidad ante tanta crueldad y violencia que sufren nuestros jubilados solo por pedir una jubilación que les perite una mejor calidad de vida después de años de trabajo. En Lomas de Zamora, Facundo, un joven de 17 años, ofrece cortes de pelo gratuitos a jubilados todos los lunes en su barbería “Sin Retroceso”, un gesto solidario que rápidamente se viralizó en redes sociales y le valió el reconocimiento de la comunidad.

El cartel «Corte de pelo gratis a jubilados día lunes de 9 a 16″, pegado en su local sobre la calle Alsina al 2000 atrajo a miles de jubilados que se van con un corte de pelo pero sobre todo con un sonrisa y un gesto de cariño. «El primer lunes vinieron 12, el segundo hice 20… y después ya fue una constante», cuenta orgulloso. «Más allá del corte, es un rato donde se sienten escuchados, agrega.

«Estábamos charlando con mi mamá y mis hermanas de todo lo que están pasando los jubilados hoy en día, que no les alcanza para nada y quería ayudarlos en algo. Por eso, me surgió la idea de cortarles el pelo sin costo», cuenta el joven quien organiza sus días entre la jornada laboral y los estudios del quinto año nocturno del colegio secundario.

“No tienen que mostrar ningún carnet. Yo les creo. Si vienen y me dicen que son jubilados, para mí alcanza”, aclara Facundo que nunca deja de pensar que su oficio puede aportar a la comunidad: “Es un gasto menos para los jubilados, y yo me siento bien ayudando con lo que puedo”, dice el joven que fue reconocido por el Concejo Deliberante de Lomas.

La barbería de Facundo se encuentra en Alsina 2098, Lomas de Zamora y todos los lunes se encuentra realizando cortes de pelo a jubilados y jubiladas de 9:30 a 18:30.