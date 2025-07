Por Juanma Verón

Una delegación de seis atletas de Claypole se prepara para el campeonato nacional de levantamiento de pesas, un evento que reúne a los competidores más fuertes del país. Organizado por la Federación Mundial de Powerlifting (WRPF, por sus siglas en inglés, World Raw Powerlifting Federation), el torneo se disputará esta semana en Villa María, Córdoba.

Los vecinos que representarán al distrito en esta competencia son Ariel Bentrón, Daiana Martínez, Denise Chapot, Mauro Bentrón, Talía Santander y Valentín Flores, que ya dieron muestras de su potencial atlético en otras instancias, por lo que en esta ocasión buscarán subirse al podio en sus respectivas categorías con el objetivo de posicionarse como figuras destacadas a nivel nacional.

“Disciplina y paciencia”, las claves de Daiana

De cara al evento, y en conversación con Brown On Line, Daiana Martínez compartió su profunda visión sobre el powerlifting: «Más que un deporte, es un estilo de vida», ya que exige paciencia, constancia y disciplina.

Más allá de las emociones habituales antes de una competencia, Daiana irradia la tranquilidad de quien ha cumplido con una preparación impecable. Su mirada está fija en superar sus propias marcas: «Mi objetivo es superar los pesos de presentaciones pasadas», afirma. Para lograrlo, se ha sumergido en un riguroso plan de entrenamiento que no solo abarca la fuerza física, sino también una meticulosa planificación nutricional y el respeto por los tiempos de descanso.

“Practicar powerlifting me hace sentir fuerte, me da confianza y me enseña que con disciplina y paciencia siempre puedo ir un poco más allá de mis límites», concluye Daiana, demostrando que su fortaleza no solo reside en su fuerza física; la potencia de su mente es otro pilar fundamental en su progreso como atleta.

El Team Erazo: disciplina y pasión desde Don Orione

Estos atletas se preparan diariamente en el gimnasio Total Force, ubicado frente al barrio Don Orione. Bajo la supervisión técnica de su entrenador, Hernán Erazo, han desarrollado un fuerte espíritu de grupo. Su pasión compartida por el deporte los ha unido, trascendiendo sus individualidades para formar un verdadero equipo: el Team Erazo.

Hernán, su entrenador, afirma que sus atletas están en su mejor momento. «La preparación fue compleja y exigente, y ellos demostraron estar a la altura», explica. Con grandes posibilidades de superar algunos récords, se muestra confiado: «Siempre buscamos superarnos, sumar experiencia y dar lo mejor de cada uno en la competición».

¿En qué consiste la competición de Powerlifting?

Consiste en levantar el mayor peso posible en tres categorías de movimientos: press en banca (bench press), sentadillas (squat) y peso muerto (dead lift). Durante la competición los atletas deben realizar estos movimientos bajo la técnica de repetición máxima, o 1RM, que consiste en levantar la mayor carga en una sola repetición; cada competidor cuenta con tres intentos en cada movimiento para superarse en el peso cargado. El mejor intento efectivo en cada ejercicio del levantador cuenta para el total de la competencia. Si dos o más levantadores registran el mismo total, el levantador más liviano será clasificado por sobre el de mayor peso.