La Escuela Secundaria 46 de Claypole sufrió el robo de muchísimos elementos utilizados en el día a día por alumnos y docentes, quienes amanecieron ayer con la escuela revuelta, con destrozos y con algo que no deja de llamar la atención: quienes entraron a robar orinaron los pisos, las paredes y hasta elementos que no pudieron o no quisieron llevarse.

«Entraron, robaron, tiraron, rompieron y hasta orinaron», declaró un docente del establecimiento ubicado en la calle Acosta Villafañe al 600.

Respecto del detalle de lo sustraído, la comunidad educativa está golpeada porque los ladrones se llevaron hasta las pavas con que se calienta el agua para el desayuno y la merienda que el personal de la escuela le sirve a los alumnos todos los días.

Hace poco tiempo, la escuela logró comprar distintos elementos para mejorar la calidad educativa de los alumnos. Y en el robo ocurrido en las +últimas horas los ladrones se llevaron esos elementos nuevos.