La Casa de la Cultura de Adrogué presentará «FUCK YOU! El último show», el documental dirigido por José Luis García que captura los momentos previos y el desarrollo del que sería el último concierto de la legendaria banda SUMO. La función, con entrada libre y gratuita, se realizará el próximo viernes 16 de mayo a las 18:00 hs en las instalaciones de la calle Esteban Adrogué 1224. Los realizadores compartirán una charla después de la proyección del film.

Este film se erige como un documento invaluable para los seguidores del rock argentino y, en particular, para quienes admiran la figura carismática y disruptiva de Luca Prodan. A través de imágenes de archivo, testimonios y la energía palpable de aquel show histórico, la película ofrece una ventana única a la intimidad de la banda en sus momentos finales y a la genialidad de su líder.

Luca Prodan, con su particular voz, su poesía cruda y su presencia magnética, marcó un antes y un después en la escena musical argentina de los años 80. Su visión artística y su espíritu rebelde quedaron plasmados en canciones que trascendieron generaciones y continúan resonando en el público. «FUCK YOU! El último show» no solo revive la potencia de la música de SUMO en vivo, sino que también permite entrever la complejidad y la sensibilidad de Prodan en sus últimos días.

Además, la presencia de los realizadores para una charla posterior permitirá al público interactuar y profundizar en los detalles de la producción y en el legado imborrable de Luca Prodan.

Para los nostálgicos, para los curiosos y para las nuevas generaciones que deseen descubrir a un ícono del rock, «FUCK YOU! El último show» se presenta como una oportunidad para celebrar la música de SUMO y para recordar la figura inolvidable de Luca Prodan, un artista que dejó una huella imborrable en la historia del rock nacional.