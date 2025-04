La clínica Espora vuelve a estar cuestionada. A la denuncia por despidos y vaciamiento que está llevando a cabo la nueva gestión de Alejandro Poli, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos, ahora se suma un nuevo escándalo: el PAMI decidió rescindir el contrato de prestaciones de servicio que mantenía con el Policlínico Guernica y sería para favorecer a ese centro médico de Adrogué.

El pasado miércoles, agentes de la obra social llegaron de forma intempestiva al Policlínico de Guernica y presentaron a las autoridades la disposición que indica la rescisión del contrato. Desde ese momento empezaron a trasladar pacientes que estaban internados, algunos en terapia intensiva, que dejaron de tener cobertura en ese centro de salud hacia la Clínica Espora de Adrogué, cuyos trabajadores denuncian desde hace meses falta de personal, precarización y despidos. Esta situación generará una saturación y sobrepoblación en desmedro de los jubilados del distrito que se atienden en ese centro de salud.

La clave de la maniobra puede verse en que desde la clínica Espora, según denuncia Griselda Ruiz médica del Policlínico, sabían acerca de la finalización del contrato con el Policlínico de Guernica, algo que ni los propios dueños del lugar sabían. «Desde la Espora sabían desde el día anterior que iban a derivar 30 pacientes», dijo en una entrevista al programa Enfocados.

Ocho mil pacientes de PAMI quedaron colgados

Esta baja del contrato le pega de lleno a la comunidad del partido de Presidente Perón. «Es una derivación forzada de pacientes de internación, incluidos aquellos en Terapia Intensiva, hacia otros efectores de salud sin considerar su continuidad de atención ni su derecho a decidir sobre su tratamiento y cuidado de salud», denuncian los trabajadores.

“El tema de los traslados fue un caos. Abuelos llorando, gente quejándose. Sacaron una abuelita que estaba en terapia intensiva sin vestirla. Los funcionarios de PAMI entraron a terapia sin barbijo, sin lavarse las manos. Fue todo sorpresivo, sin aviso”, denunció la directora del Policlínico, la doctora Liliana Griselda Ruiz. Y agregó: “Están en todo su derecho de rescindir el contrato, pero no de hacerlo de un día para el otro. Había mucha gente que tenía fecha para operarse y ahora no lo va a poder hacer”.

De acuerdo a la información del centro de salud, alrededor de 8 mil afilados de PAMI de Guernica y alrededores tenían como referencia al Policlínico, por ser el más cercano a sus domicilios. “Nosotros somos PAMI dependientes. Pagamos todo de ahí: los sueldos, los especialistas, los insumos”, sostuvo la médica. Y aclaró que el centro de salud tiene 57 trabajadores en relación de dependencia y contratos con unos 30 profesionales.

«Es una mafia»

Desde el centro de salud de Guernica lanzaron una dura acusación contra el organismo que depende del Gobierno Nacional: “Quieren que cerremos la clínica», denuncian. «El cese del contrato implica un drama para los 8 mil afiliados de Presidente Perón a los que les correspondía atenderse en el Policlínico. Toda esa gente ahora tendrá que viajar hasta la Clínica Espora de Adrogué».

¿Por qué PAMI toma esa decisión «violenta, intempestiva e inconsulta sin mediar comunicación alguna a los afiliados y afiliadas adultos mayores ni a las autoridades de la institución», según denuncian los trabajadores de la institución? La decisión la tomó debido a que la obra social obtendría «un retorno» por parte de la clínica Espora, algo que no podía ser posible con el Policlínico Guernica, según denuncia una fuente a este medio.

Entretanto, la Asamblea de Trabajadores y trabajadoras de salud del Policlínico de Guernica convoca a toda la comunidad a participar de una Jornada de visibilización, que se llevará a cabo el sábado 3 de mayo a las 11 en la puerta del Policlínico de Guernica sito en Av. Eva Duarte de Perón 1693, Guernica, en una movida realizada en en conjunto con la dirección del policlínico.

La decisión de PAMI corre por cuenta del actual encargado de finanzas de esa obra social y ex candidato a intendente de Cambiemos en Presidente Perón, Mauro Arranz. La hermana de Mauro, Gabriela Arranz fue designada en la oficina del PAMI Guernica pero la desvinculada por un procesamiento penal por estas maniobras. En las sombras, figuraría el nombre de Guido Giana, concejal de Cambiemos Presidente Perón y ex encargado de las finanzas de PAMI en tiempos de Carlos Regazzoni (2015-2019).

Como antecedente, desde el Policlínico habían denunciado a PAMI durante esa gestión de Cambiemos por supuestas maniobras para favorecer a una clínica de Avellaneda en detrimento del centro de salud de Guernica. Lo mismo que ahora harían para favorecer a la Clínica Espora. Esa causa judicial tiene imputados entre ellos Gabriela Arranz, hermana de Mauro, y actual directora de la oficina de PAMI de Guernica.

El sistema de PAMI funciona abonando un monto fijo a cada clínica por determinada cantidad de pacientes. El sistema conocido como “cápita” genera un mecanismo llamado de “rechazo conformado”: cuando un sanatorio no podía atender a un paciente por diversas razones, el prestador debe emitir un papel de “rechazo conformado”. El papel es entregado a PAMI y PAMI deriva al paciente a otro lugar. Luego, PAMI le paga a quien brindó el servicio y se lo descuenta a quien no lo brindó. Sobre ese mecanismo se montó otro: de la nada, desde la clínica observaron que los descuentos aumentaron de manera drástica. “A medida que pasaban los meses, los débitos aumentaban y no se correspondían con los rechazos que habíamos emitido”, explicó en su presentación judicial.

«Es la dinámica del apriete y la asfixia contra los centros de salud chicos», denuncia Luis Ruiz a este medio. Y también da detalles de las prácticas «fraudulentas» de este mecanismo. «Las hacen una sobrefactura por cada paciente, le facturan estudios que no se hacen. Es insólito que a un paciente lo vea un medico varias veces por día. Es un negocio que no se puede hacer sin que el PAMI te autoriza. Es una mafia que perjudica a las más pequeñas».

El PAMI justificó la rescisión del contrato por supuestas irregularidades del policlínico según publica el Diario Sur algo que desde el establecimiento desmintieron.

De acuerdo al PAMI, en diferentes auditorías “el Instituto realizó informes en los que se señaló que en el Policlínico Guernica había sanitarios sin la adaptación necesaria para personas con movilidad reducida; insuficiente cantidad de monitores y cardiodesfibriladores en el área de terapia intensiva, falta de respiradores microprocesados; quirófanos sin mesa de paro ni cardiodesfibrilador”.



En diálogo con El Diario Sur, la directora del Policínico Guernica, la doctora Griselda Ruiz, dijo que la información que comunicó PAMI “es todo mentira”. “Todo eso nos lo habían marcado en una auditoría de noviembre de 2024, pero en febrero pasado tuvimos otra auditoría y nos felicitamos porque habíamos subsanado todo lo que nos marcaron. Es todo mentira”, insistió la médica. Y agregó que la motivación de la rescisión del contrato es “política”: “